Choca España con un muro sueco en la Euro 2020

SEVILLA.- El futbol no le sonrió a España. La Roja, que fue acarreando malas noticias y polémica por positivos de Covid-19, no pudo olvidar las turbulentas últimas horas con un triunfo en el debut en la Euro 2020 e igualó 0-0 ante Suecia.

El conjunto de Luis Enrique fue el amo y señor del partido disputado en La Cartuja, Sevilla, ante 12 mil espectadores, pero le faltó contundencia ante una escuadra que se dedicó a defender el cero y buscar espacios a la contra.

Dani Olmo tuvo la primera del encuentro con una acción al 16′ en la que remató a quemarropa pero no pudo vencer a Robin Olsen. La más clara para la Roja llegó al 37′ en una acción en la que Álvaro Morata se plantó frente a la puerta, pero cruzó de más su disparo.

A pesar de la presión ibérica, Suecia también generó al frente pues a la contra Alexander Isak estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que fue rechazado por Marcos Llorente, cuando el hombre de la Real Sociedad, y encargado de cubrir el hueco de Zlatan Ibrahimovic, se saboreaba el gol.

Otra vez la contra, que fue la única arma de los suecos, tuvieron la más clara en los botines de Marcus Berg, quien a pesar de entrar solo al área chica no le dio dirección de gol a un servicio de Isak, que se había sacado a tres defensas en el área con una buena jugada individual.

España no logró abrir la muralla del “Equipo maravilla”, que metió el partido a la congeladora con interrupciones y faltas que consumió el cronómetro y con ello las opciones de la escuadra de Luis Enrique.

La Roja no pudo replicar lo hecho por la generación del 2008, que se llevó el cotejo ante los suecos de la Fase de Grupos con un gol al 92′ de David Villa; en esta ocasión Gerard Moreno se quedó cerca con un cabezazo que tapó Olsen con una gran reacción, mientras que Pablo Sarabia no logró empujar una pelota que le había quedado a merced pero a la altura de la rodilla.

España tendrá otro duro partido el sábado ante Polonia, mientras que Suecia se mide el viernes con Eslovaquia.

⏰ RESULT ⏰

🇪🇸 Morata fires wide; Gerard Moreno denied

🇸🇪 Berg scoops over from close range; Isak effort deflected off upright

🤔 Fair result?#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021