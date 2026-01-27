Choca contra poste de la CFE en la López de Lara

También impactó contra un tubo de protección propiedad de una área médica

De acuerdo con información oficial, el vehículo era conducido por Raúl, de 34 años, residente de la colonia Mirador, quien se dirigía a su centro de trabajo al momento del incidente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

De acuerdo con información oficial, el vehículo era conducido por Raúl, de 34 años, residente de la colonia Mirador, quien se dirigía a su centro de trabajo al momento del incidente. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un accidente vial se registró en la avenida César López de Lara, entre Washington y Bolívar, donde una camioneta se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad y un tubo de protección propiedad de un hospital.

El percance ocurrió cuando una Jeep Cherokee modelo 2018, con placas del estado de Texas, circulaba de sur a norte sobre López de Lara, metros antes de llegar a la calle Bolívar.

De acuerdo con información oficial, el vehículo era conducido por Raúl, de 34 años, residente de la colonia Mirador, quien se dirigía a su centro de trabajo al momento del incidente.

El conductor declaró ante agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal que recibió una llamada de emergencia, comenzó a sentirse mal y posteriormente perdió el conocimiento, lo que provocó la pérdida de control de la unidad.

Tras ello, la camioneta se impactó de frente contra un poste de madera de la CFE, el cual fue removido de su base debido a la fuerza del choque, y después colisionó contra un tubo metálico de protección.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y asegurar la zona para evitar mayores riesgos a la circulación.

Finalmente, Raúl fue sancionado por falta de precaución y por cargar a la derecha, mientras que el vehículo fue asegurado y trasladado al corralón municipal por disposición de la autoridad vial.