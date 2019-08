´Chelís´ revela cómo fue despedido de su cargo como DT del Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis Sánchez Solá explicó en un vídeo como fue que lo despidieron de la dirección técnica del Puebla.

´El sábado en la mañana después del fracaso del juego ante Pachuca, me citaron y me dijeron que no veían que conmigo hubiera salida de esto, y me dieron las gracias´, comentó el ´Chelís´ en sus redes sociales.