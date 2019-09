‘Checo’ se accidental en Monza; Leclerc domina entrenamientos

CIUDAD DE MÉXICO.- “field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden”>

Sergio Pérez tuvo un primer día complicado en el Gran Premio de Italia. El piloto mexicano de Racing Point no pudo dar tiempo en los primeros entrenamientos en el circuito de Monza, luego de que sufriera un accidente en las primeras prácticas del día.

Fue en la primera curva del circuito, que estaba empapado por la lluvia, que el mexicano perdió el control de su monoplaza y se estampó en una muralla de contención.

El auto del mexicano sufrió daños en la parte frontal y también en el alerón trasero y el escape. Sin embargo, el piloto jalisciense no sufrió lesiones aparentes.

Pérez había tenido una buena actuación en el Gran Premio de Bélgica, el fin de semana pasado, luego de que, al fin, pudiera sumar puntos en el Campeonato de Pilotos. De hecho, terminó sexto en el circuito Spa-Francorchamps.

El mexicano, quien apenas la semana pasada firmó una renovación de tres años con Racing Point, confía en que pueda volverse a subir al monoplaza para la Q3. Por su parte, el monegasco Charles Leclerc de Ferrari fue el más rápido de los entrenamientos libres.

Un día complicado por el accidente de la primera práctica. ¡Afortunadamente no perdimos tiempo en pista!

¡Vamos por un gran Fin! / A complicated day because of the first practice incident. Luckily we didn't lost track time. Let’s push for a great weekend!. #ItalianGP pic.twitter.com/eDvSwbD8qo

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 6, 2019