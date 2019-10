´Checo´ Pérez afirma que Gasly le arruinó una gran carrera en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- El piloto mexicano Sergio Pérez no dudó en acusar al francés Pierre Gasly como el culpable de arruinarle una gran carrera este domingo en el Gran Premio de Japón, en el que se ubicó en el noveno sitio.

El conductor de Racing Point rozó el octavo sitio en la última vuelta, en la vuelta 53, en el trazado de Suzuka, pero Gasly, de Toro Rosso, impactó el monoplaza de “Checo” para sacarlo de pista en lo que prácticamente era un abandono cantado.

Sin embargo, en el giro 52, por un error, se mostró la bandera a cuadros para el vencedor finlandés Valtteri Bottas, por lo que la acción entre Gasly y Pérez no perjudicó en el resultado y se mantuvo el noveno lugar para el jalisciense.

Pérez Mendoza arrancó en el puesto 17 y pudo culminar octavo en una buena remontada, pero se conformó con el noveno puesto, que le otorgó dos unidades, lo que le permitió para llegar a 35 unidades en el Campeonato de Pilotos.

“Fue una lástima, hicimos una gran carrera, buena estrategia por parte del equipo, teníamos el octavo puesto, estábamos adentro, pero viene un contacto innecesario, tuvo suerte que no pasara nada; Gasly bien pudo terminar ahí su carrera, la mitad de mi coche estaba adentro, no sé qué intento hacer, me arruinó una gran carrera y una recuperada del equipo”, dijo un molesto “Checo” Pérez.