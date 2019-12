“Chaco” Giménez se despide de las canchas

Pachuca.- Una noche de nostalgia y emociones fue la que se vivió en el estadio Hidalgo en el partido de despedida de las canchas de Christian “Chaco” Giménez, en el que el equipo de los “Amigos de Pachuca” venció 4-2 a los “Amigos de Cruz Azul”.

Tal y como lo hizo en su carrera, Giménez sabía que esta noche era para disfrutar y recibir un homenaje por parte de la afición de Pachuca que tantas alegrías recibió por parte de este argentino naturalizado mexicano.

Gente como Juan Carlos Cacho, Marco Fabián de la Mora, Luis Montes, Alfonso Blanco, el colombiano Andrés Chitiva, Germán Villa, los argentinos Damián Álvarez, Walter Jiménez, y Franco Jara.

Así como Rodolfo Cota, Guadalupe Castañeda, Armando Navarrete, el argentino Emmanuel Villa, Santiago Giménez, hijo del “Chaco”, y Gerardo Torrado, además de Francisco Chacón, quien se encargó de dirigir las acciones del partido, entre otros, fueron los que acompañaron al elemento surgido de Boca Juniors.

El argentino Carlos Bianchi, quien debutó al “Chaco” en el cuadro “xeneize”, estuvo en la banca del equipo de la “Bella Airosa”, en tanto que Enrique Meza estuvo al mando de los “celestes”.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se dio en el inicio del segundo tiempo cuando Giménez salió vestido de portero con el uniforme característico del colombiano Miguel Calero, fallecido hace siete años.

Además de que en la cancha se juntaron las tres generaciones de Giménez, con la presencia del “Chaco”, su padre Francisco “Pipi” Giménez y Santiago Giménez, actual jugador de Cruz Azul.

“Gracias compañeros, a veces es muy difícil hablar cuando uno no encuentra la manera de explicar lo que uno siente. Soy un privilegiado, un hombre de familia que luchó por ser jugador de futbol”, dijo al final con lágrimas en los ojos.

Afirmó que ama “jugar al futbol, no sé si merezca tanto, puedo asegurar que soy muy dichoso, no por haber jugado al futbol sino porque estoy en México mi país, donde me agarraron de la mano. Gracias México por todo lo que me dieron”.

La carrera del “Chaco”

Nacido el 1 de febrero de 1981 en Resistencia, Provincia del Chaco, Argentina, Giménez comenzó su carrera con el Boca Juniors de Argentina en 1998, con el que se mantuvo hasta 2003 cuando emigró al Unión se Santa Fe.

En el segundo semestre 2003 fue transferido al Independiente de Avellaneda, para posteriormente ser contratado por el Veracruz en 2004: su desempeño lo llevó al América con el que jugó durante el Apertura 2005 y Clausura 2006.

Su consolidación llegó con el Pachuca, escuadra a la que llegó en el Apertura 2006, y de la que salió en 2009 para recaer en el Cruz Azul en el que también se convirtió en referente.

A nivel de selección nacional fue llamado por Diego Armando Maradona para los partidos ante Colombia y Ecuador de la eliminatoria de la Conmebol a la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Ya naturalizado mexicano, defendió los colores del Tri con la que debutó en un partido amistoso el 14 de agosto de 2013 frente al representativo de Costa de Marfil.

Fue campeón de Argentina con Boca Juniors en los torneos Apertura 1998 y 2000, Clausura 1999; la Copa Libertadores 2000 y 2001, La Copa Intercontinental 2000.

La Copa Sudamericana 2006 con los “Tuzos”, así como la Copa de Campeones de la Concacaf 2007 y 2008, el mismo trofeo con América y Cruz Azul 2006 y 2014.