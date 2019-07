Celebran trayectoria del actor Terry Gilliam en la ciudad Guanajuato

GUANAJUATO.- El Auditorio del Estado de Guanajuato se vistió de gala durante el homenaje internacional al director Terry Gilliam como parte del Festival de Cine Internacional de Guanajuato.

Alrededor de 800 personas se juntaron para compartir junto al creador de El Hombre Que Mató a Don Quijote anécdotas y enseñanzas que ha construido a lo largo de su trayectoria.

En el evento, Gilliam recibió, entusiasmado, la cruz de plata, premio que se le otorga a los homenajeados, tras revivir mediante un video algunas de las producciones más emblemáticas de sus 49 años de carrera.

«Esto es como mi corazón de Iron Man», expresó colocándose el premio en el pecho, «Casi no recordaba todas estas películas, verlas nuevamente me hace darme cuenta de lo valiosas que son.

«Quiero agradecerle al festival por hacer esta colección de mi trabajo, se trata de un carrera larga y un poco egoísta, porque la hice para entretenerme a mí mismo, pero me gusta que haya logrado entretener a alguien más».

El creativo, de 78 años, aseguró que si bien sus películas destacan por sus tintes fantásticos en el género de la ciencia ficción, jamás ha acudido a ninguna droga para impulsar su imaginación.

«Durante toda mi vida he creído que puedo volar y me da miedo que con alguna droga me lo crea entonces lo he evitado», aseguró entre risas.

«Nací con los químicos correctos dentro de mí así que pude ahorrar ese dinero y comprarme una cámara y creo que eso detonó todo. La imaginación es una droga mucho más barata».

La presentación, de una hora de duración, terminó en medio de una ovación.