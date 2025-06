Celebran Jornadas de la Paz con diversas actividades en la UTNL

El objetivo principal es el promover la no violencia y el que no haya adicciones entre la juventud

Nuevo Laredo, Tam.- Eventos deportivos, artísticos, culturales y de sana convivencia, llevaron a cabo estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) en el marco de las Jornadas por la Paz establecidas por el gobierno federal y cuyo objetivo principal es el promover la no violencia y el que no haya adicciones entre la juventud.

Dichas actividades se llevaron a cabo este viernes en el plantel universitario, a instancias del rector José Antonio Tovar Lara, quien de esta manera contribuye con el proyecto nacional de las Jornadas por la Paz establecido por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

“A nivel nacional se está llevando a cabo un programa denominado Jornadas por la Paz contra las adicciones, donde los estudiantes a nivel nacional, particularmente aquí los jóvenes de la UTNL están participando en diversas actividades enfocadas en este marco de la no violencia y contra las adicciones. Estamos realizando eventos deportivos de fútbol, basquetbol, conferencias enfocadas hacia ese tipo de situaciones, pues a nivel nacional estamos contribuyendo a esta iniciativa del gobierno federal”, dijo al respecto Martín Cruz Arellano, coordinador escolar de la UTNL.

Entre las actividades hubo bailes, canto, poesía, así como partidos de fútbol, basquetbol, competencia de cuerda, pláticas sobre como evitar la violencia y el consumo de sustancias prohibidas, y demás actividades, en las que los jóvenes tomaron parte muy activamente.