Celebran 50 años de la carrera de Ingeniería en Electrónica

NUEVO LAREDO, TAM.- A cinco décadas de haber sido fundada, actualmente la carrera de Ingeniería en Electrónica registra poca demanda en la comunidad estudiantil, lo cual hace más atractiva la oferta laboral que reciben los jóvenes que gradúan del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, informó José Juan Rodríguez Loera, profesor de esta especialidad.

“Estamos celebrando con este evento el 50 aniversario de la carrera de electrónica, sin embargo es parte de la celebración de los 55 años de todo el Tecnológico. Hay 120 alumnos aproximadamente. Esta carrera es muy demandada, tenemos cien por ciento de ocupación de los egresados”, mencionó.

Dijo que es una profesión que requiere de tiempo y dedicación.

“El joven que quiera ingresar a esta carrera debe tener los conocimientos básicos de química, física y algunas nociones de programación. Para nosotros en éstas cinco décadas vemos que se está desarrollando debidamente esta área y en algo hemos contribuido. Por eso invitamos a los jóvenes a que se acerquen aquí y tengan una opción sin salir de la ciudad y sin invertir mucho dinero”, comentó.

Por su parte, el director del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, Javier Octavio Ramirez Nuñez consideró que aunque no son muchos los alumnos que se preparan en esta ingeniería, el servicio que brindan es muy requerido en la sociedad, es por ello que se debe impulsar esta especialidad.

“Para nosotros es muy importante que los muchachos sepan, la electrónica es muy fundamental, no hay que bajar los brazos, vemos en la ciudad que hay muchas preparatorias y luego, los alumnos más tarde inician con nuevas universidades y le he encargado a la carrera de electrónica que hagan promoción para que no disminuya, si ha sucedido un poco por la carrera de Mecatrónica, pero la electrónica es fundamental para la sociedad y la industria”, indicó.