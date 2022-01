Casi un hecho: Chris Evans dará vida a Gene Kelly en filme

CIUDAD DE MÉXICO.- Chris Evans se encuentra en las últimas conversaciones para ponerse en la piel del legendario actor Gene Kelly en una película biográfica en desarrollo producida por John Logan, según conformó Variety.

Una fuente cercana al proyecto señaló que la película, aún sin título, se basa en la idea original de Evans en la que un niño de 12 años que trabaja en los estudios MGM en la década de 1950, encuentra un amigo imaginario en Kelly mientras trabaja en su última película.

Y aunque aún no hay un estudio sumado al proyecto, Evans está listo para producir la película junto con Logan, quien también está escribiendo el guión. Rian Johnson y T-Street Productions de Ram Bergman actuarán como productores, al igual que Mark Kassen.

Evans, Johnson y Bergman trabajaron juntos por última vez en la exitosa Entre Navajas y Secretos, de 2019, cuya secuela se encuentra en posproducción.

Logan, tres veces nominado al Óscar, es conocido por escribir películas como Gladiador, de Ridley Scott; El Aviador, de Martin Scorsese, y Sweeney Todd, de Tim Burton, además de la cinta Skyfall.

Evans, reconocido por su papel del Capitán América en el Universo de Marvel, estrenará este año la cinta animada Lightyear, en la que da voz al icónico personaje de Toy Story, Buzz Lightyear. También protagoniza The Gray Man, sobre un ex agente de la CIA fugitivo (Ryan Gosling) y perseguido por su ex colega (Evans).