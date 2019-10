Casi nadie quiere donar sus órganos

NUEVO LAREDO, TAM.- A pesar de la difusión que se da en medios informativos en cuanto a la donación de órganos, este llamado no alcanza a hacer eco entre la población, ya que son contadas las personas que en caso de fallecer dan instrucciones a sus familiares, que sus órganos sean donados.

Al respecto el doctor Francisco Mejía Barrientos, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 5, ubicada en Manuel Avila Camacho 636 colonia La Fe, manifestó que a parte de la falta de cultura de la donación de órganos, entra también lo que son los procesos de remuneración hacía el donante.

“Como el caso de los bancos de sangre que están ubicados en Laredo Texas, donde por cada proceso de donación recibes cierta cantidad de dinero, y hablamos de que la gente que va a donar en este caso plasma al otro lado, pueda hacerlo tres veces por semana”, indicó.

Añadió que si la legislación mexicana le prohíbe aceptar donadores remunerados en este caso de sangre, es otro factor que impide, no la cultura de donación, si no que impide ser donante, donde entra otro tipo de aspectos no culturales propiamente, si no de remuneración económica.

Destacó que en el caso de la donación de órganos existe el Centro Nacional de Trasplantes, a través de diferentes medios de información, el estado de Guanajuato se ha destacado por tener múltiples donaciones voluntarias de órganos, como corazón y retinas, entre otros.

Precisó que desde el nivel primaria se debería hacer conciencia sobre la cultura de la donación de órganos, donde se les explique a los estudiantes lo que es el proceso de donación orgánica y de tejidos, que no implica ningún daño, ya que se da en un proceso donde la persona deja de existir.

Reveló que sí desde una edad temprana, se le explica y se les inculca a los estudiantes que tal órgano le ve a ayudar, o a fomentar la vida a otra persona valorando causas y consecuencias, tal vez se logre infringir en el menor el fomento de la cultura de la donación, y con ello evitar la donación remunerada.

“No solamente en tejidos sanguinéos, también en los demás órganos del cuerpo, los órganos más socorridos son corneas, tejido de sangre, corazón, médula y riñones, donde en estos últimos hace mucha falta la donación voluntaria entre la población, porque entre los familiares si se dan”, explicó.