Casan a más mujeres en matrimonios igualitarios

NUEVO LAREDO, TAM. – Del 2017 al 2021, la Oficialía Tercera del Registro Civil en Nuevo Laredo tiene un registro de seis matrimonios igualitarios. Omar Martínez Reyes, titular de la Oficialía informó que, en los últimos cinco años, esta cantidad de parejas se han casado legalmente por mandato judicial, de esos matrimonios igualitarios, cinco son entre mujeres.

Explicó que la legalización de uniones ha sido por ordenamiento de un juez tras interponer amparos y al estado no le queda otra opción que atacar la decisión que se toma en ese sentido, luego que en Tamaulipas aún no se realizan reformas para que sea aprobada la unión de parejas del mismo sexo.

“Las seis uniones entre personas del mismo sexo han sido por ordenamiento judicial resultado de amparos promovidos por los contrayentes ya que en el estado no está aprobado por la ley”, aseguró.

Dijo que en el 2017 se registraron dos matrimonios igualitarios, en 2018 fueron otros dos, y en el 2019, solamente fue una, en el 2020 no se registró ningún casamiento igualitario y en lo que va del 2021, una pareja se unió de manera legal, de los seis matrimonios cinco han sido entre mujeres y un matrimonio de hombres. “En este año llevamos uno, hasta el momento no hemos recibido más solicitudes de matrimonios igualitarios, no sabemos si las cifras sean igual a la de otros años, esto dependerá de los amparos promovidos por los interesados en que sus uniones sean reconocidas legalmente”, subrayó.

La Oficialía tercera del Registro Civil se encuentra ubicada en Avenida Narciso Mendoza en el Sector Centro, en un horario de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.