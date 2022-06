Carrie Underwood, ‘The Janes’ y BTS con estrenos esta semana

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión

En esta combinación de fotografías la portada de "Denim & Rhinestones" de Carrie Underwood, de izquierda a derecha, la antología "Proof" de BTS y "The Versions" de Neneh Cherry. (Universal Music Group Nashville/Big Hit/Republic Records via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.

CINE

— Adam Sandler canaliza su gusto por el básquetbol en ‘Hustle’ (‘Garra’) de Jeremiah Zagar que se estrena el miércoles 8 de junio en Netflix. En la película, producida por Lebron James, Sandler interpreta a Stanley Sugarman, un buscador de talento para los 76ers de Filadelfia que descubre a un jugador callejero en España (interpretado por el alero del Jazz de Utah Juancho Hernangómez). Llena de jugadores reales de la NBA y personalidades de la televisión, ‘Hustle’ da una visión sorprendentemente auténtica del baloncesto profesional y la gente que trabaja en la industria, impulsada por su amor por el juego.

— El documental de Tia Lessin y Emma Pildes ‘The Janes’ trata de un grupo de mujeres que se unieron en Chicago a finales de la década de 1960 y comienzos de los 70 para ofrecer clandestinamente abortos a mujeres que los necesitaban en los años antes del fallo de Roe v. Wade de 1973. La película que se estrena en HBO y HBO Max el miércoles 8 de junio, cobró una importancia renovada tras la filtración de una opinión que sugiere que la Corte Suprema podría revocar el fallo histórico que legalizó el aborto en Estados Unidos. ‘The Janes’ compila las historias y testimonios de una generación pionera de activistas por los derechos de las mujeres.

— La temporada veraniega boreal de películas de grandes presupuestos está a todo lo que da. Pero este mes Criterion Channel presentará el argumento de que menos es más. El servicio de streaming ofrecerá una serie de películas de micropresupuesto hechas con 150.000 dólares o menos. Muchas son clásicas, a pesar de o quizá precisamente por su apariencia áspera, incluyendo la sórdida cinta noir ‘Detour’ (‘El desvío’), la película de Blaxploitation Melvin Van Peebles ‘Sweet Sweetback’s Baadasssss Song’ (‘Violenta persecución’), la revelación de Jim Jarmusch ‘Stranger Than Paradise’ (‘Extraños en el paraíso’) y el debut de Christopher Nolan ‘Following’.

— Jake Coyle

MÚSICA

— Carrie Underwood parece estar buscando un lugar preciso entre el country y pop con su nuevo álbum que será lanzado el viernes 10 de junio ‘Denim & Rhinestones’. La canción que da título al álbum es la mezcla perfecta de estos géneros y letras que dicen: ‘You’re the cool and I’m the fire/No, we’re never going out of style’ (Tú eres el frío y yo soy el fuego/Nunca estaremos fuera de estilo). Underwood coescribió 11 de las 12 canciones en ‘Denim & Rhinestones’ con muchos de sus colaboradores frecuentes como David Garcia, Hillary Lindsey, Josh Miller, Ashley Gorley, Josh Kear y Chris DeStefano. Algunos de sus nuevos invitados incluyen a Michael Hardy y Lydia Vaughan, quien coescribió ‘If I Didn’t Love You’, el dueto de Underwood con Jason Aldean.

— BTS tendrá un gran estreno el viernes 10 de junio y realmente es grande. La antología de tres discos, ‘Proof’, incluye 48 canciones y muchos de los sencillos de la banda, así como tres temas totalmente nuevos, incluyendo ‘Yet to Come (The Most Beautiful Moment)’. Además, la colección tendrá un disco entero de demos inéditos y canciones favoritas de los fans, incluyendo versiones en solitario de sus éxitos ‘Spring Day’ y ‘DNA’. También hay versiones individuales de ‘Friends’ con Jimin y V, ‘Euphoria’ con Jungkook e ‘Intro: Persona’ con RM, entre otras.

— El verano significa el regreso de las cerezas y nada mejor que el sonido de Neneh Cherry. Una colaboración de covers, ‘The Versions’, que será lanzada el viernes 10 de junio, incluye los éxitos de Cherry interpretados por mujeres artistas inspiradas por su trabajo. Los primeros dos sencillos del álbum son ‘Buffalo Stance’ en voz de Robyn y ‘Manchild’ en la versión de Sia. Otras artistas que participaron en el álbum, son Anohni, Greentea Peng, Seinabo Sey, Kelsey Lu, Honey Dijon, Jamila Woods y Sudan Archives. La hija de Cherry, Tyson, le da un toque sensual a la canción de su mamá ‘Sassy’.

—Mark Kennedy

TELEVISIÓN

— ‘All Rise’ fue cancelada por CBS después de dos temporadas, pero el veredicto fue revocado cuando el canal OWN le dio al drama legal un nuevo hogar. Simone Missick protagoniza como Lola Carmichael, una respetada ex fiscal de distrito que se destaca como juez. ‘All Rise’ debutará el martes 7 de junio y comienza seis meses después del final de la segunda temporada, siguiendo las vidas personales y profesionales de la jueza Carmichael, los fiscales, defensores públicos y otros en la locura de una corte de Los Angeles. Wilson Bethel, Jessica Camacho y Marg Helgenberger son parte del elenco.

— El comediante Stephen Merchant cambia a un ambiente totalmente diferente en ‘The Barking Murders’ de BritBox, un drama de tres partes basado en la historia de la vida real de un asesino serial británico, cómo la policía investigó los crímenes y su efecto en la comunidad gay a la que atacaba. Merchant, conocido por comedias como ‘The Office’ y ‘Extras’, ha actuado en dramas como ‘Logan’ en el papel de Caliban, pero en esta producción toma el papel principal como Stephen Port, quien cumple una sentencia a cadena perpetua por violación y asesinatos. ‘The Barking Murders’ se estrena el martes 7 de junio en el servicio de streaming.

— Los personajes son de la Generacón Z y estudian secundaria, pero la comedia es para adultos en ‘Fairfax’, la serie animada de Amazon Prime que regresa para su segunda temporada el viernes 10 de junio. Billy Porter, Camila Mendes, Yvette Nicole Brown y Guy Fieri son algunos de los actores que prestan su voz para la serie que retrata a cuatro amigos creciendo en un mundo dominado por redes sociales en medio de retos familiares y la angustia de los primeros años de la adolescencia. Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter S. Kim y Jaboukie Young-White también actúan.