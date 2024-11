Carlos Alcaraz no puede con Casper Ruud en su debut en Finales ATP

TURÍN, Italia (AP) — Mermado por una molestia estomacal, Carlos Alcaraz distó mucho de la versión del tenista que ganó dos títulos de Grand Slam este año sucumbió el lunes 6-1, 7-5 ante Casper Ruud en su primer partido de las Finales de la ATP.

Fue la primera victoria de Ruud sobre Alcaraz en cinco encuentros profesionales, y el resultado compromete las posibilidades del astro español de sortear la etapa de todos contra todos en el torneo de fin de temporada que reúne en Turín a los ocho mejores jugadores del año.

“Antes de venir me sentía mal”, dijo Alcaraz. “Tenía la esperanza de que con los días estaría mejor, pero hoy, no sé si por los nervios de jugar el primer partido, no me he encontrado bien del todo”.

“La barriga me ha limitado mucho y sentirme a gusto”, añadió. “Son cosas que tengo que aprender. No nos vamos a sentir bien en todos los partidos… Tampoco me gusta hablar de este tipo de cosas porque suena a excusas y quitarle valor a Casper”.

Alcaraz ganó el Abierto de Francia y Wimbledon este año para aumentar a cuatro su total de títulos de Grand Slam. Pero venía de perder en los octavos de final del Masters de París y quedó detrás de Alexander Zverev al retroceder al tercer puesto del ranking esta semana.

Ruud alcanzó las semifinales y la final en sus primeras dos apariciones en las ediciones de la cita de maestros en 2021 y 2022, respectivamente.

“No sabía qué esperar. No cifraba muchas expectativas”, comentó el noruego. “Nada traté de dar lo mejor de mí hasta el último punto. Nunca había vencido a Alcaraz, así que estoy feliz por finalmente lograrlo”.

Alcaraz cedió su servicio cuando sacaba para el segundo set, con ventaja 5-4. El español Alcaraz dominó 25-16 el renglón de tiros ganadores pero cometió 26 errores no forzados frente a los 10 de Ruud.

Ruud capitalizó sus cuatro puntos de quiebre, mientras que Alcaraz apenas aprovechó uno de seis en esa categoría.

Más tarde, en el grupo de Alcaraz y Ruud, Zverev juega contra Andrey Rublev.

Los dos mejores clasificados de cada grupo avanzan a las semifinales.

El número uno del ranking Jannik Sinner y Taylor Fritz vencieron a Alex de Miñaur y Daniil Medvedev, respectivamente, en el otro grupo el domingo.