Carlos Acevedo y Rodolfo Cota, los primeros convocados por Martino

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, ya comenzó a armar su lista de convocados para los siguientes partidos de la escuadra Nacional. Los primeros llamados por «Tata» Martino son dos los arqueros Carlos Acevedo y Rodolfo Cota, de Santos y León, respectivamente. Ambos guardametas trabajarán en el Centro de Alto Rendimiento del 9 al 12 de mayo, debido a que sus equipos no calificaron a la repesca ni liguilla.

Este «miniciclo» es parte de la preparación para los juegos amistosos ante Nigeria, Uruguay y Ecuador, de igual forma, funcionará para los primeros juegos de la Nations League contra Surinam y Jamaica.

La Selección Mexicana precisó que la siguiente concentración dará inicio el 16 de mayo cuando el resto de los jugadores hayan terminado su participación con sus clubes en el torneo Clausura 2022.

¿Cuán son los siguientes partidos de México?

AMISTOSOS

México vs Nigeria 28 de mayo / 19:08 horas

México vs Uruguay 2 de junio / 21:00 horas

México vs Ecuador 5 de junio / 18:30 horas

NATIONS LEAGUE

México vs Surinam 11 de junio / Horario por definirse

Jamaica vs México 14 de junio / Horario por definirse