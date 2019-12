Carambola de 35 autos deja varios heridos en EU

YORK.- Un choque múltiple de 35 vehículos en una autopista principal en Virginia ha dejado como saldo varias personas con “heridas críticas”, informó la policía.

La sargento Michelle Anaya dijo en un comunicado que el accidente, que se produjo alrededor de las 7:51 del domingo, obligó a cerrar la circulación en ambas direcciones en la Interesatatal 64.

La policía tuiteó que había niebla y hielo en el puente Queens Creek a la hora de lo que se calificó como un desastre en cadena.

#TrafficAlert I64 in #York Co #Virginia. #VSP investigating 35-vehicle chain reax crashes impacting east & west lanes. @511statewideva for detour info. Fog & ice on Queens Creek bridge at 7:51 AM when crashes began. Injuries minor to life-threatening. @YorkPoquosonSO @VaDOTHR pic.twitter.com/2qsiBYAAW3

— VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019