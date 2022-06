Capturan pitón de 97.5 kilos y cinco metros en Florida

En esta imagen de diciembre de 2021 cortesía de Conservancy of Southwest Florida, se ve a los biólogos Ian Bartoszek, a la derecha, e Ian Easterling, al centro, con el pasante Kyle Findley y un ejemplar hembra de pitón de Birmania de 5,39 metros de largo y 97,5 kilogramos de peso que fue capturado en el Bosque Estatal Picayune Strand. [Conservancy of Southwest Florida via AP]