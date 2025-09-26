Capacitan a personal del CEDES Nuevo Laredo en primeros auxilios y RCP

Protección Civil y Bomberos instruyeron a custodios y personal médico para mejorar la atención de emergencias y salvaguardar a internos y trabajadores

Este tipo de preparación busca garantizar que tanto internos como personal operativo cuenten con una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencias dentro del centro penitenciario. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el propósito de fortalecer la atención inmediata en situaciones de emergencia, personal de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, así como del Área Médica del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo, participó en una capacitación especializada en primeros auxilios.

La instrucción fue impartida por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos municipal, quienes abordaron temas clave como el manejo y uso de camillas, la atención de lesiones y hemorragias, así como la aplicación de técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

De acuerdo con autoridades, este tipo de preparación busca garantizar que tanto internos como personal operativo cuenten con una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencias dentro del centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) subrayó que esta actividad se enmarca en su política de profesionalización constante, con la meta de elevar los estándares de seguridad y atención en los centros de reclusión del estado.

Las habilidades adquiridas en el curso permitirán al personal aplicar protocolos de traslado adecuados y brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad médica.

Asimismo, se destacó que esta capacitación no solo mejora la capacidad de reacción del personal, sino que también contribuye a salvaguardar la integridad de las Personas Privadas de la Libertad (PPLs).

Con acciones de este tipo, la SSPT refrenda su compromiso con la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la protección de la vida dentro de los centros penitenciarios.

Autoridades adelantaron que se continuarán implementando capacitaciones similares en otros municipios, como parte de un plan integral de fortalecimiento institucional.