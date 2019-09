‘Canelo’ y Faitelson se avientan un ’round’ en redes

CIUDAD DE MÉXICO.-Saúl Álvarez y David Faitelson protagonizaron un ’round’ a través de redes sociales, luego de que el comentarista deportivo escribiera una crítica al boxeador en su cuenta de Twitter: “¿Por qué Canelo Álvarez no quiso la tercera pelea con Gennady Golovkin? Es simple: por ‘miedo’…”.

Ante ello, Álvarez no tardó en mandarle una respuesta diciéndole que: “nada más la mia te cabe cabrón”.

No obstante, el ’round’ entre ellos no terminó ahí, pues Faitelson invitó al Canelo a debatir “con otras palabras”.

Posteriormente, Saúl le respondió que de boxeo “no sabes nada”.

Hace algunos días, Oscar de la Hoya informó que Saúl Álvarez enfrentará a Gennady Golvkin en 2020, aunque no dio una fecha fija.

La pelea entre ambos continuó cuando Faitelson señaló que el debate podría ser de educación.

A lo que Saúl respondió: “te metes con la familia de las personas… ¿esa es la educación de la que quieres debatir ? Mejor aprende a ser objetivo y no te dejes llevar por el fanatismo o el que te caiga mal”.

Por su parte, Faitelson se defendió diciendo que no se ha metido con la familia de Álvarez y que es una persona que “simplemente no me caes”,

“Yo jamás me he metido con tu familia. Al contrario, te respeto. Mis críticas son boxísticas (aunque según tú no sé nada). Y tú no me caes ni mal ni bien, simplemente, no me caes…”.