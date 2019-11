‘Canelo’ gana título semicompleto tras conectar espectacular nocaut ante Kovalev

LAS VEGAS.- “Canelo” Álvarez cumplió con el pronóstico y logró despachar al ruso Sergey Kovaleven rounds, hecho que le permitió obtener el campeonato semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo.

El pugilista mexicano resultó ganador en el MGM de Las Vegas, Nevada, por ende se convirtió en el cuarto mexicano que registra cuatro títulos mundiales en distintas categorías.

Recordemos que para este combate, “Canelo” subió dos categorías respecto a su contienda anterior.

Saul “Canelo” Alvarez, 3-weight world champion, makes his way to the ring. Canelo looking relaxed. #CaneloKovalev @DAZN_USA pic.twitter.com/dGc7z8yhvN

— Harry Zahn (@harry_zahn) November 3, 2019