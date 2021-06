Candidatos del Verde agradecen en apoyo recibido

NUEVO LAREDO, TAM.- En la recta final de las campañas políticas, los candidatos del Partido Verde Ecologista (PVE) Ranferi Hinojosa, candidato a la diputación local por el Distrito I, Juan Armendariz, candidato a la diputación local por el Distrito II, Mirthala Flores Solis, candidata a la diputación local por el Distrito III y la candidata a la presidencia municipal Gricelda Garza Flores.

Todos los candidatos agradecieron a través de los medios de comunicación, el apoyo que han tenido de la comunidad al ser recibidos en sus casas y abrirles la puerta para que escucharan sus propuestas, a su vez exhortando a que este 6 de junio salgan a votar.

“Yo no vengo tampoco a que nadie me diga como hacer las cosas, yo tengo un hermano que siempre anda conmigo, pero a mí, mi hermano no me va a decir que es lo que tengo que hacer y cómo gobernar esta ciudad, yo tengo los suficientes pantalones y tengo la capacidad e inteligencia y nos han dado esta oportunidad pero no para que los hombres estén detrás de mí”, manifestó.

Finalizó diciendo que continuará hasta el miércoles recorriendo las calles de la ciudad y no contará con cierre de campaña.