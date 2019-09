Cancela Pitbull show por huracán Dorian

CIUDAD DE MÉXICO.- Pitbull canceló este domingo su participación en la Feria del Condado de Los Ángeles, en Pomona, California, debido a la amenaza del huracán Dorian que se desplaza hacia el oeste de Florida, donde reside el cantante.

«Debido a las condiciones climáticas cambiantes del huracán Dorian que se acercan al sur de Florida y al concierto de Eastern Seaboard esta noche @lacountyfair ha sido pospuesto hasta el 12 de septiembre», escribió el intérprete en su cuenta oficial de Twitter.

A través de un comunicado en la página oficial de la feria, se informó que el artista no pude viajar desde Miami en forma segura y que se quedará en su hogar para cuidar a su familia.

A quienes ya contaban con boletos se les permitirá visitar la feria el 1 de septiembre y también en la fecha del nuevo espectáculo; los que no puedan asistir recibirán un reembolso a través de Ticketmaster o en la taquilla de la Feria del Condado de Los Ángeles.

Este domingo Dorian alcanzó la categoría 5 y ha golpeado Bahamas con vientos que alcanzan 290 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora.

Según un aviso emitido por el Centro Nacional de Huracanes, los pronósticos predicen que el huracán podría dirigirse hacia el norte, cerca de la costa este de Florida a partir del lunes hasta el martes por la noche.