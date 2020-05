Canacar urge regresar a la actividad habitual

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el 35 por ciento de sus unidades paralizadas sin circular, la CANACAR espera que pronto se reactiven todos los sectores productivos del país para retornar al movimiento habitual de traslados de mercancías.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), dijo que al permanecer estacionados el 35 por ciento de sus flotillas de camiones, no les beneficia la disminución en el precio del diésel porque desde finales de marzo es poco el trabajo para las empresas transportistas.

“La baja en el precio del diésel es demasiado a destiempo porque el precio bajó ahora que casi no hay trabajo porque el 35 por ciento de nuestra flota de tráileres no se usa. Y realmente no podemos estimar fecha para que todo se normalice, además tendremos que lidiar con la crisis de liquidez porque nadie paga los servicios al contado”, planteó Lozano Guajardo.

Ante el complicado panorama económico, recordó que la CANACAR anticipó desde marzo daños económicos derivados por el Coronavirus COVID-19, como menos ingresos para empresas transportistas y menos traslados de mercancías de importación en las aduanas ubicadas en la frontera norte del país, lo que explica que el 35 por ciento de los tráileres no se utilicen.

“No sabemos cómo se vaya a comportar el regreso o reinicio de las actividades económicas conforme al plan económico anunciado por el gobierno federal, no podemos precisar a partir de cuando podremos notar una recuperación en el movimiento de mercancías porque nunca habíamos enfrentado una situación semejante como la que estamos viviendo debido a la pandemia del Covid-19”, argumentó.

Hace días, Enrique González Muñoz, presidente nacional de la CANACAR, aseguró que la tercera parte del total nacional de tráileres no circulan porque no se utilizan, por eso aplican varias acciones para reducir el impacto de la crisis, una situación que ellos pronosticaron y que se reflejará en los números de operaciones por cada aduana.

Un reporte nacional de la CANACAR confirmó la disminución en la actividad comercial, aunque desde marzo se ha mantenido abierta la frontera norte entre México y Estados Unidos para las exportaciones e importaciones de mercancías a través de los puentes internacionales y las aduanas fronterizas; por ejemplo entre las aduanas de Laredo, Texas-Nuevo Laredo estiman una reducción del 17 por ciento entre marzo y parte de abril.