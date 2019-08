Cambia Omar Chaparro comedia por migración

CIUDAD DE MÉXICO.- Acostumbrado a interpretar a personajes cómicos, ahora Omar Chaparro retratará la problemática social de la migración en la cinta The Wingwalker, opera prima del director tamaulipeco Alfonso Álvarez.

«No tiene nada que ver con la comedia, me gusta desafiarme, es el siguiente paso, arriesgarme hacer un personaje opuesto a lo que han visto de mí.

«Es una historia en inglés, pero muy preciosa e importante porque va con una crítica para todo lo que se está viviendo en el problema de migración», adelantó Chaparro.

El actor no quiso dar más detalles, pero adelantó que la filmación podría comenzar en 2020.

Por ahora espera el estreno de la cinta Tod@s Caen, en la que volvió a trabajar con Martha Higareda, con quien realizó las dos partes de No Manches Frida.

Ahora regresan a la pantalla grande con una comedia donde reflejan que la honestidad es la cualidad por excelencia para conquistar a alguien.

«Fue desafiarnos de estar juntos otra vez, pero con personajes totalmente opuestos a los que hicimos. Ahora como Adan y Mía estamos contentos porque estamos seguros de que la gente olvidará a la pareja que fuimos.

«Tenemos mucha química dentro y fuera del set, pero ya era hora de retarnos a cambiar como el público nos ubica con otra historia, espero que guste», expresó.

Otro de sus proyectos es ¿Quién es la Máscara?, programa que condujo y con el que volvió a colaborar con Televisa.

El actor consideró a la emisión un desafío a su curiosidad porque ni él sabe qué celebridades están detrás de los personajes en este juego de canto.

«Al final agradecí que no me dijeran (quienes son los participantes) porque de esa manera me intrigaba y jugaba. No sentí que trabajara porque me divertí mucho.

«Me hizo volver a ser niño involuntariamente porque ver a un minotauro o un marciano y al mismo tiempo saber que son famosos que a lo mejor conoces te permite meterte en un juego de adivinar», dijo el presentador.

¿Quién es la Máscara? estrena hoy a las 20:30 horas por Las Estrellas.

ASÍ LO DIJO

«Estoy tranquilo con los proyectos que he hecho, disfruto la comedia, pero me gusta mucho desafiarme siempre»

Omar Chaparro, Actor.