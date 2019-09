Cabal y Farah se coronan campeones del US Open

NUEVA YORK.-Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah se consagraron el viernes campeones del Abierto de Estados Unidos, la primera dupla sudamericana que conquista el título del torneo.

Cabal y Farah, primeros cabeza de serie, doblegaron 6-4, 7-5 al binomio conformado por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos.

El US Open es el segundo Grand Slam consecutivo que los colombianos ganan, después de haberse coronado en Wimbledon en julio.

También se convirtieron en el sexto equipo que completa el doblete Wimbledon-US Open en el mismo año de la Era Abierto, a partir de 1968.

