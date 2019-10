Buscarán empleo para jóvenes de medio tiempo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En la búsqueda de rescatar a los jóvenes estudiantes que al término de su preparación académica batallan para encontrar un empleo, la Secretaría del Trabajo ha puesto en marcha el programa de contratación de medio tiempo para los estudiantes.

“De acuerdo a un estudio realizado, el 46 por ciento de los jóvenes que terminan sus estudios no conseguían un trabajo”, dijo Enrique Fernando Salinas Garza.

El sub secretario de Empleo y Previsión Social en Tamaulipas señaló que es prioridad rescatar a nuestros jóvenes.

Este programa nació de una necesidad, lo que son los medios tiempos laborales para estudiantes, ya que identificamos a través del levantamiento del censo que hicimos en el 2017, que la mayor parte de los desocupados eran jovenes, señaló.

“Suman el 46 %, entonces ahí fue donde determinados que los jóvenes si estaban terminando de estudiar pero se estaban quedando a medias porque no conseguían un trabajo para lo que estaban estudiando”, apuntó.

Dijo que se tiene proyectado promocionar a las empresas, para que puedan registrarse y en menos del 24 horas estarían haciendo contacto con ellos para hacer los tramites correspondiente, “platicarles sobre los medios tiempos y los beneficios que se tienen, no solo para estudiante si no para los estudiantes”, agregó.

Son jóvenes de todo el estado, nosotros nos manejamos por oficinas, tenemos siete oficinas regionales, dentro de esas oficinas cubrimos varios municipios, las tenemos clasificadas por región, señaló.

“De esas siete regiones tenemos un predio de mil, con Nuevo Laredo que es la que más tiene que son 1,100; sigue Victoria donde suman 1000, Matamoros que anda en 600, Reynosa 800 y así se reparten el número, seguimos levantando en censo y nosotros tenemos ya una película clara a donde tenemos que llegar o cual es el verdadero objetivo”, indicó.

Seguimos trabajando, en promoción todos los días a través de las urge oficinas regionales visitando a empresas convenciéndola que es el mejor camino y la mejor aportación que pueden hacer como empresas socialmente responsables, señaló.