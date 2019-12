Buscan lugar para Copa Oro

CIUDAD DE MÉXICO.- Quedaron definidos los enfrentamientos con los que continuará la clasificación para la Copa Oro de Concacaf 2021.

Luego del sorteo que se realizó esta noche en Miami, los primeros enfrentamientos quedaron de la siguiente manera: (J1) Guadalupe-San Vicente, (J2) Barbados-Guyana, (J3) Bahamas-Guyana Francesa y (J4) Guatemala- Monserrat.

Se medirán en duelos de ida y vuelta y los ganadores de estos enfrentamientos se medirán a los finalistas del tercer lugar de la Liga A. Estos encuentros tendrá lugar durante la ventana de FIFA de junio de 2020. Los cuatro enfrentamientos de la segunda ronda se llevaron a cabo de la siguiente manera:

(J5): Ganador del juego 1 vs. Haití, (J6): Ganador del juego 2 vs. Trinidad y Tobago, (J7) Ganador del juego 3 vs. Bermuda y (J8) Ganador del juego 4 vs. Cuba

Los ganadores de esta última fase se unirán a las 12 selecciones que ya se clasificaron para la Copa Oro 2021: Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Panamá, Surinam y Estados Unidos.

El calendario con días y horarios para la realización de los partidos eliminatorios se dará a conocer en las próximas semanas.