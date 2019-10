Busca SHCP destrabar T-MEC en Capitolio

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Hacienda sostendrá reuniones en el Capitolio para resolver dudas sobre el presupuesto para la reforma laboral en 2020 y destrabar así la ratificación del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo hoy su titular Arturo Herrera.

De visita aquí esta semana para las reuniones de otoño del Banco Mundial y el Fondo Monetario Institucional, Herrera dijo que su equipo tendrá reuniones con asesores de la Presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, para explicar el nivel de recursos para la reforma laboral.

“Parte de mi equipo viene a las reuniones del FMI y del Banco Mundial pero parte de mi equipo viene a intentar a explicar este asunto”, dijo Herrera el martes en un foro en el Woodrow Wilson Center.

“Va a haber gente de mi equipo que va a estar trabajando con el equipo de Nancy Pelosi”, añadió.

Con dudas de los demócratas sobre el nivel de recursos que México piensa destinar para implementar la reforma laboral promulgada en mayo de 2019, la ratificación del T-MEC está en una carrera a contrarreloj para poder lograr que sea ratificado por el Congreso de EU antes de que termine 2019.

“Estamos extremadamente comprometidos con ella (la reforma laboral). Esto es un asunto laboral pero me he encontrado dando más explicaciones que no estos días, dado que la principal preocupación es sobre el presupuesto”, dijo Herrera.

Según analistas de la organización Fundar, el presupuesto de la Secretaría del Trabajo para 2020 caerá en 35.8 por ciento respecto a 2019, pero Herrera dijo que la disminución está concentrada en el programa Jóvenes Construyendo al Futuro y no afecta la implementación de la reforma laboral.

“Ese programa (de Jóvenes Construyendo el Futuro) es el que cuenta por toda la reducción, pero dado que está dentro del mismo sobre de presupuesto está creando esta confusión”, aseguró Herrera.

Apenas la semana pasada, una delegación de congresistas demócratas visitó a Herrera y a otros miembros del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar tener claridad sobre la implementación de la reforma a la justicia y la conciliación laboral durante el año 2020.

“Estamos ansiosos de ver a México mostrar su compromiso para implementar los cambios necesarios para concretar su propia visión de la reforma y cumplir los duros estándares laborales y cumplimiento que serán necesarios bajo el renegociado (acuerdo)”, dijo la semana pasada el congresista demócrata Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja.

Actualmente, los demócratas persisten en negociaciones con el Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, sobre cómo resolver áreas de preocupación que tienen en torno al texto del acuerdo que sustituiría al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Aún cuando el nuevo T-MEC incluye los temas laborales y ambientales en el texto central del acuerdo -a diferencia del TLCAN que los tenía como anexos-, los demócratas han centrado su crítica en estos asuntos además de una adicional por la protección intelectual de medicinas biológicas..

De acuerdo con la Administración del Presidente Donald Trump y el propio Gobierno mexicano, octubre es un mes clave para lograr un acuerdo con los demócratas para presentar el texto del T-MEC, firmado en noviembre de 2018, y avanzar en su ratificación en la Cámara Baja y el Senado.