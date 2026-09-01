Busca Noskova repetir en US Open su éxito de Wimbledon

La checa de 21 años afronta un nuevo Grand Slam tras conquistar el mayor título de su carrera

En esta fotografía de archivo del 11 de julio de 2026, la checa Linda Nosková posa con el trofeo tras vencer a su compatriota Karolina Muchová en la final individual femenina del campeonato de tenis de Wimbledon en Londres. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, Archivo)

En esta fotografía de archivo del 11 de julio de 2026, la checa Linda Nosková posa con el trofeo tras vencer a su compatriota Karolina Muchová en la final individual femenina del campeonato de tenis de Wimbledon en Londres. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, Archivo)

NUEVA YORK.- La vida de Linda Noskova cambió a principios de este verano de maneras que no podía imaginar.

La checa de 21 años ganó Wimbledon, convirtiéndose en la campeona más joven allí en una década y media, para conseguir su primer título de Grand Slam. Conoció al presidente checo Petr Pavel y miles de personas la celebraron en su ciudad natal de Vsetín.

“Muchas felicitaciones de gente que realmente no se esperaba”, comentó Noskova.

De vuelta en un grande por primera vez en el Abierto de Estados Unidos, Noskova entiende la magnitud de lo que ha logrado, pero insiste en que no ha cambiado su manera de encarar el tenis, con la mirada puesta en más trofeos por delante.

“Siempre ha sido muy importante concentrarme en cada partido como si nunca hubiera pasado nada antes: ni éxito ni fracaso. Lo que pasó, pasó, y este es un torneo completamente nuevo. Solo tengo que empezar de nuevo”, afirmó Noskova.

No es empezar totalmente de cero. Siempre tendrá esa campaña en Wimbledon en su currículum, y ha mejorado del 12do al sexto puesto —el mejor de su carrera— en el ranking mundial de la WTA.

Aun así, Noskova señaló que lo más importante es no adelantarse, algo que cree que es fácil. Tras quedar abajo 5-2 en el primer set de su estreno el lunes ante la estadounidense Katie Volynets, 78 del ranking, reaccionó y se impuso 7-5, 6-1 en la Cancha 11, lejos de los reflectores.

“De verdad quiero seguir siendo la misma, no cambiar muchas cosas a mi alrededor. Cada vez que hay algo nuevo o algo a lo que no estoy acostumbrada, siempre quiero quedarme con las cosas que sé hacer, y con lo nuevo simplemente me voy acostumbrando”, expresó Noskova.

Sabiendo que todo se reduce a “¿qué has hecho por mí últimamente?”, Noskova reconoce que la atención mediática no durará para siempre. Haber llegado hasta el final en el All England Club sí le dio confianza de que puede competir de tú a tú con las mejores tenistas del planeta, lo cual ayuda en un Abierto de Estados Unidos que parece muy abierto.

“He aprendido principalmente el hecho de que es posible para mí hacerlo: para mí llegar hasta el final y simplemente levantar un trofeo de Grand Slam. Siento que todos nosotros, todos los jugadores, soñamos con ese momento y, cuando realmente llega, es muy difícil asimilarlo y darse cuenta de todas las cosas que hicieron falta para lograrlo”, manifestó Noskova.

Noskova venció a su compatriota Karolina Muchova en la final de Wimbledon. Es la más joven en ganar ese torneo desde otra jugadora checa, Petra Kvitova, en 2011.

Pero las celebraciones por ese logro ya terminaron. Durante los primeros minutos de su sesión de preguntas y respuestas al llegar a Nueva York la semana pasada, Noskova no pronunció la palabra que empieza con “W”.

Sonrió y dijo que fue involuntario. Intentar cambiar su mentalidad y dejar atrás Wimbledon es muy intencional.

“Siento que ya tuve suficiente de eso, en el buen sentido. Quiero decir, es algo tan grande y enorme que es muy difícil de verdad digerirlo. Pero al mismo tiempo, aquí tenemos un nuevo Grand Slam. No puedo quedarme atrapada mentalmente en Wimbledon. … Solo intentaré repetir lo que hice”, señaló Noskova.