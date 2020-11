Bucks adquieren a Holiday para acompañar a Antetokounmpo

E.U.-El base Jrue Holiday será canjeado de Nueva Orleáns a Milwaukee, que denodadamente busca proporcionarle a su astro Giannis Antetokounmpo un elenco de compañeros más fuerte y seducirle para que acepte una extensión de su contrato, informó el martes una persona al tanto de la situación.

Los Pelicans adquirieron a Eric Bledsoe, George Hill y un paquete de futuras selecciones de primera ronda en el draft de los Bucks, dijo la persona a The Associated Press.

La persona pidió no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido cerrado.

ESPN, The Athletic y The New York Times informaron los primeros detalles sobre el traspaso de Holiday. ESPN también indicó que los Bucks orquestaban un segundo canje con Sacramento, en el que Bogdan Bogdanovic y Justin James pasarían a Milwaukee a cambio de Donte DiVincenzo, D.J. Wilson y Ersan Ilyasova.

El canje por Holiday fue el segundo de impacto que involucra a un base desde que la NBA permitió el inicio de las transacciones el lunes. Chris Paul fue transferido de Phoenix a Oklahoma City. Tanto Paul como Holiday eran mencionados como los armadores más apetecidos al abrirse el periodo de cambios.

Horas después de concretarse el pase de Paul, Holiday fue enviado a Milwaukee. El mensaje de los Bucks es muy evidente: quieren ganar un campeonato y quiere darle todo el incentivo a Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso de la liga en las últimas dos temporadas para que firme su extensión máxima — una con un valor que excede los 200 millones de dólares por cinco años — antes del 21 de diciembre. Cuando Antetokounmpo obtuvo su segundo MVP en septiembre, la estrella griega expresó claramente sus intenciones.

“Me alegro por esto, me alegro por este premio”, dijo Antetokounmpo en su momento. “Pero quiero más… Quiero superarme. Quiero ser un campeón”.

No hay duda que los Bucks serán un mejor conjunto con Holiday.

Ampliamenre considerado como uno de los mejores defensores de la NBA, Holiday promedió 19,1 puntos y 6,7 asistencias la pasada temporada. Ahora será compañero de Antetokounmpo y Khris Middleton en un plantel de Milwaukee que lucirá muy distinto al de la pasada campaña.

Se trata del segundo receso seguido en el que Nueva Orleáns se desprende de una estrella a cambio de múltiples jugadores y selecciones del draft. Tal fue el caso de 2019 con Anthony Davis, enviado a los Lakers por Brandon Ingram —el eventual ganador del premio al jugador con más progreso — y otros más. Ahora el turno corresponde a Holiday.