BRILLA NUEVO LAREDO: CARMEN LILIA ENCIENDE EL PINO NAVIDEÑO E INAUGURAN VIVEROS MÁGICO CON 200 FIGURAS GIGANTES Y MÁS DE 200 MIL LUCES LED

La Navidad volvió a iluminar a Nuevo Laredo con una noche cargada de emoción y magia. Cientos de familias se reunieron este miércoles en el Parque Viveros para presenciar el encendido del monumental pino navideño y la apertura oficial del Viveros Mágico, que este año duplicó su atractivo con 200 figuras gigantes y más de 200 mil luces LED.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada por su esposo Óscar Mario Hinojosa y por la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas, encabezó la ceremonia ante miles de asistentes que, entre aplausos, fotografías y videos, fueron testigos del momento en que el parque se transformó en un escenario luminoso lleno de color y fantasía.

Desde el atardecer, las familias comenzaron a llenar el nuevo espacio cultural. Villancicos, presentaciones artísticas y el ambiente cálido que caracteriza a las celebraciones decembrinas marcaron la antesala del esperado encendido.

Cuando la alcaldesa activó el interruptor, una ola de luz recorrió cada rincón del parque: el pino navideño, imponente y brillante, se elevó hacia el cielo mientras niñas y niños observaban maravillados cómo la Navidad cobraba vida frente a ellos.

A su alrededor, túneles iluminados, villas navideñas, estructuras monumentales y una constelación de diseños gigantes el doble que el año anterior dieron forma a un recorrido visual que arrancó sonrisas y expresiones de asombro.

Durante su mensaje, Canturosas Villarreal señaló que esta celebración representa la unión y la esperanza que caracterizan a las familias neolaredenses:

“La Navidad es un tiempo de encuentro, de valorar a quienes amamos y de agradecer lo que somos como comunidad. Que cada luz de este parque nos recuerde que unidos somos más fuertes y que estas fiestas son una oportunidad para compartir, abrazar y soñar juntos”, expresó.

Dijo que el nuevo Espacio Cultural y Artístico del Parque Viveros simboliza también el compromiso de su administración con la recuperación y dignificación de los espacios públicos:

“Este lugar renace con propósito: ser un punto de encuentro para las familias, un escenario para la cultura y un refugio para la convivencia. Hoy lo estrenamos con el corazón lleno de luz”, afirmó.

Como parte de la celebración, los asistentes disfrutaron de un jingle navideño que destacó las tradiciones de Nuevo Laredo y la calidez con la que la ciudad vive el espíritu decembrino.

Más tarde, las familias recorrieron el Viveros Mágico entre estrellas gigantes, túneles iluminados, osos monumentales, villas temáticas y diversas estructuras que este año elevaron la experiencia a un nivel sin precedentes.

La noche concluyó con el show infantil Beto y sus amigos y un número especial de Guerreras K-Pop Christmas Live, que puso a bailar a los más pequeños.

La entrada al Viveros Mágico será completamente gratis y estará disponible para toda la ciudadanía hasta el 6 de enero del 2026.

Con esta ceremonia, Nuevo Laredo dio inicio oficialmente a las fiestas navideñas, ofreciendo a la comunidad un espacio renovado, más grande, más luminoso y más mágico que nunca

