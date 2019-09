Bravos tiene listas las batallas

NUEVO LAREDO, TAM.- El próximo sábado 14 de septiembre, los Bravos de Nuevo Laredo iniciarán una nueva historia en la Liga TDP MX Apertura, al debutar en la temporada 2019-2020 de la primera vuelta ante Gavilanes de Matamoros como locales.

El enfrentamiento se celebrará en el Estadio de Futbol de la Unidad Deportiva Benito Juárez a las 5 de la tarde, en donde los dirigidos por Luis Ángel García, quien entrará en su segunda etapa al frente de la Tribu, buscarán salir victoriosos en la jornada número 1 del campeonato.

Cabe mencionar que los neolaredenses tendrán en esta primera ronda del certamen, contando este duelo, un total de 7 compromisos en casa y 6 de visita, para de esta forma conformar las 13 jornadas de este 2019.

Como ya es costumbre la Bravura estará colocado en el grupo 12, el cual esta integrado por 13 plantillas, en el que 5 son de Tamaulipas, 6 de Nuevo León, y 2 de Coahuila.

Por otro lado, los neolarendenses disputaron en días pasados su sexto y último partido de preparación, en donde derrotaron por 2 goles a 0 al conjunto de Troyanos UDEM.

Primera vuelta

J1 vs Gavilanes, 14 de septiembre

J2 vs Orgullo Surtam, 22 de septiembre

J3 vs Bucaneros, 28 de septiembre

J4 vs Correcaminos, 4 de octubre

J5 vs FCD Santiago, 12 de octubre

J6 vs Real Acuña, 19 de octubre

J7 vs Real San Cosme, 26 de octubre

J8 vs Saltillo Soccer, 1 de noviembre

J9 vs San Nicolás F.C, 9 de noviembre

J10 vs Tigres S.D, 16 de noviembre

J11 vs Troyanos, 23 de noviembre

J12 vs Atlético Altamira, 30 de noviembre

J13 vs Frontera FC, 7 de diciembre