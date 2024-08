Boxeadora argelina que tuvo problemas con prueba de género gana en su presentación

VILLEPINTE, Francia.- La argelina Imane Khelif se presentó en los Juegos Olímpicos de París con una victoria, precipitada cuando la italiana Angela Carini se retiró el jueves luego de apenas 46 segundos.

Khelif fue descalificada del campeonato mundial de 2023, después de no pasar un análisis de elegibilidad de género, por lo que su presencia en París se ha convertido en un tema controversial.

Carini y Khelif apenas intercambiaron algunos golpes antes de que la italiana abandonara el combate, un hecho sumamente inusual en el boxeo olímpico. Al parecer, la careta de Carini se desajustó en dos ocasiones antes de que decidiera ponerle fin a la pelea. Sobrecogida por las emociones, Carini se negó a estrechar la mano de Khelif tras darse a conocer la decisión, y rompió en llanto en el cuadrilátero antes de bajar.

Posteriormente, y aún con algunas lágrimas, señaló que abandonó la pelea a causa del intenso dolor en la nariz luego de recibir los primeros golpes. La italiana, quien tenía una mancha de sangre en el pantaloncillo, dijo que no estrechar la mano de Khelif no fue un acto deliberado ni un mensaje político.

“Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora, dije ‘hasta aquí’”, porque no quería, no quería, no podía terminar la pelea”, señaló la italiana.

Carini señaló que no está calificada para juzgar si a Khelif se le debe permitir competir, pero no tenía problemas en enfrentarse a ella.

“No estoy aquí para juzgar a nadie”, declaró. “Si un deportista es así, no me corresponde decidir si en ese sentido está bien o no. Yo solo hago mi trabajo como boxeadora. Subo al ring y peleo. Lo hice con la cabeza en alto y el corazón roto por no recorrer ese último kilómetro”.

Khelif es una laureada púgil amateur que ganó una medalla de plata en los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo en 2022. Ese mismo organismo —que ha sido proscrito de los Juegos Olímpicos desde 2019 por diversas disputas con el COI— la desclasificó de la justa del año pasado poco antes de su combate por la medalla de oro debido con el argumento de que tenía altos niveles de testosterona.

La boxeadora de 25 años ingresó el jueves al cuadrilátero de la Arena París Norte en medio de una gran ovación, pero el público quedó confundido con el repentino fin del combate. El entrenador de Italia Emanuele Renzini dijo que habló de la pelea con su boxeadora y le planteó la posibilidad de no subir al ring, pero dijo que Carini estaba “muy decidida” a pelear hasta el primer minuto.

“Me rompe el corazón porque soy una peleadora”, dijo Carini. “Mi papá me enseñó a ser una guerrera. Siempre he subido al ring con honor y siempre he sido leal a mi país. Y esta vez no pude porque no podía seguir”.

Khelif podría asegurar una medalla olímpica con un triunfo el sábado en los cuartos de final ante la húngara Anna Luca Hamori, la primera púgil olímpica de su país.

Hamori no se mostró preocupada.

“No me asusta”, dijo Hamori, quien derrotó claramente a la australiana Marissa Williamson Pohlman. “Me tiene sin cuidado la historia de la prensa o las redes sociales. Si ella o él es hombre, será una noticia más grande para mi si gano”.

El pasaporte de Khelif dice que es mujer.

La presencia de Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting en París ha sido motivo de análisis a pesar de que han competido durante años a nivel amateur. Lin ganó los campeonatos mundiales de la AIB en 2018 y 2022, pero el organismo rector la despojó de su medalla de bronce del año pasado debido a que aseguró que no cumplió con requisitos de elegibilidad no especificados en lo referente a un análisis bioquímico.

El Comité Olímpico de Argelia difundió el miércoles un comunicado en el que condenó lo que calificó de “mentiras” y “ataques poco éticos y difamatorios de nuestra estimada deportista, Imane Khelif, con una propaganda infundada de ciertos medios de comunicación extranjeros”.

La AIB emitió un comunicado el miércoles en el que aseguró que no se sometió a ningún “análisis de testosterona ” a ninguna de las dos boxeadoras el año pasado, pero fueron “objeto de un análisis reconocido por separado” que derivó en su descalificación. El organismo señaló que los detalles del análisis “siguen siendo confidenciales” y se negó a abundar sobre el tema.