Boxeadora Ana Arrazola va por título mundial de Fabiana Bytyqi

CIUDAD DE MÉXICO.- La boxeadora mexicana Ana Arrazola está ante la oportunidad de su vida y segura de que el sábado se convertirá en nueva campeona átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando rete a la checa Fabiana Bytyqi.

Con todo en contra, pues el viaje a Kladno, República Checa, fue apenas el miércoles, peleará en casa de la campeona y Bytyqi es la favorita; la “Bronca” Arrazola se mostró confiada en su preparación y que habrá nueva campeona mundial para México.

Luego de varias peleas de no hacerlo en la división de los 46.300 kilos, dijo que desde que llegó la oportunidad de retar a la checa la aceptó sin dudarlo, lista para demostrar en el ring que tiene calidad para ser campeona mundial.

“Tomé la pelea desde que me ofrecieron la oportunidad, me voy a esforzar, me siento bien, mañana será un gran día para México, habrá nueva campeona mundial si Dios nos lo permite, estoy muy contenta”, comentó.