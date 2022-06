Boxeador luce desorientado en medio de una pelea (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más el boxeo vivió momentos de tensión cuando este fin de semana en la ciudad de Durban, Sudáfrica, el peleador Simiso Buthelezi perdió su pelea luego de que lució desorientado en el ring lanzando golpes al aire y dirigiéndose a una esquina, sitio donde ni siquiera estaba su contrincante.

La pelea era por el campeonato africano de peso ligero, avalado por la Federación Mundial de Boxeo y el cual estaba vacante. Buthelezi parecía encaminarse a la victoria luego de que mandó a la lona en el décimo round a su rival Siphesihle Mntungwa, pero en unos segundos el combate dio un giro inesperado.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) June 5, 2022