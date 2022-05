Borran a Julión Álvarez de la lista negra de Hacienda en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Dormir y soñar que estaba en un vuelo de miles de horas, fue lo primero que hizo Julión Álvarez luego de que su abogado le diera la noticia de que había sido borrado de la lista negra fiscal de Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico, tras un pleito legal de cinco años.

Durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este viernes, el intérprete de «La casita» y «No elegí conocerte», agradeció el apoyo que sus fans le dieron durante todo este tiempo y aseguró que no guarda rencor a empresarios y colegas que cancelaron sus presentaciones o colaboraciones.

«(Mi abogado) Me dijo, amigo, felicidades, lo hemos logrado. Tuve la fortuna y fortaleza para poder seguir, no se imaginan lo pesado y cansado que es esto. Lo vamos a festejar, por supuesto que sí», dijo emocionado.

«Después de que me dieron la noticia me quedé dormido (risas), soñé que llegaba a un lugar, era pasajero de una aerolínea y un viaje de 200 mil horas (risas). No he agarrado el teléfono más que para mi familia y algunos amigos, ahora a casa, para estar con la familia y agradecer», agregó.

Con esta resolución, Álvarez ya podrá volver a presentarse en EU, en cuanto tenga algo armado.

«Sólo espérenme tantito», apuntó.

A pregunta expresa, aseguró no tener rencor contra los empresarios que cancelaron sus presentaciones, pues sabe que era una situación delicada para todos.

«(De sus compañeros) No me atrevo a juzgarlos por haber bajado la música que había grabado con ellos, porque sé que no depende de ellos, sino de compañías y representantes; muchos de ellos si se dejan manipular por así decirlo, dejan su carrera en manos de terceros. De hoy pa’ delante se van a hacer muchas cosas», subrayó.

El chiapaneco de 39 años aseguró saber las causas de las acusaciones, recordando que en 2011 tomó la iniciativa de hacer algo inmobiliario, pero fue hasta dos años después que se sumó a un desarrollo cuyos integrantes ya estaban siendo investigados.

«Entonces hubo motivos de por qué llamé la atención, de decir ‘a ver tú, ven para acá’. Desgraciadamente el tiempo fue largo», expresó.

Indicó que ahora hay mucho trabajo por hacer, como reactivarse en medios digitales.

«Ver qué procedimiento debemos tener para obtener esas herramientas, esa es mi prioridad. Nos queda pendiente algo para la compañía (discográfica), debemos ver qué me corresponde, qué es lo que sigue para poder llevar a cabo todo eso y espero que el evento en la Plaza de Toros se haga (risas), hace poco estaba en avión y al pasar por encima dije ojalá me toque ahí festejar, tampoco es algo a corto plazo, pero sería bonito y algo especial que debemos planear y organizar bien», detalló.