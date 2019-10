Blinda boda Rafael Nadal

CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Nadal quiere evitar que su boda se convierta en un foco mediático, por lo que tiene preparadas una serie de medidas, reportó El País.

El enlace con María Francisca Perelló se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en una finca conocida como La Fortaleza, en Mallorca, y para llegar al lugar de la fiesta, el tenista y su pareja solicitaron a los asistentes no llevar teléfonos celulares.

Las empresas que proveerán servicios de comida y entretenimiento en la boda firmaron contratos de confidencialidad y, según informantes, la mayoría de los invitados llegará por autobuses para evitar controles de acceso.

La única forma de entrar a La Fortaleza será a través del acceso principal, además de que la pareja podrá prohibir que drones y otras aeronaves vuelen en las cercanías del inmueble.

La finca es un castillo construido en el siglo nueve y entre sus ventajas para eventos privados está que no es posible acceder si no se cuenta con autorización, y a pesar de estar ubicado cerca del mar, no es posible obtener fotografías desde embarcaciones.

Nadal no es el primer deportista que elige La Fortaleza como sede de su boda, pues en junio pasado Gareth Bale, volante del Real Madrid, también se casó en ese lugar sin que se hayan filtrado imágenes de la fiesta.