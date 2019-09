Billie Eilish explota contra revista por usar su imagen

CIUDAD DE MÉXICO.-Billie Eilish estalló enojada contra la revista Nylon alemana, cuando descubrió que habían utilizado su imagen para la portada de su nueva edición, en la que decidieron, además, ponerla sin camiseta.

En su cuenta de Instagram, la revista publicó la fotografía de su nueva portada, en la que aparecía una Billie editada para parecer un androide, en la que le removieron el cabello y también la playera.

Esto, aunado a que dicha publicación nunca solicitó permiso a la cantante para usar su imagen, causó el enojo de Eilish, quien no dudo en dejar un comentario bajo la fotografía en Instagram ennumerando las razones de su molestia.

«¿Qué carajo es esto? 1.- Nylon nunca me consultó sobre esta pieza. Ni yo ni mi equipo teníamos idea de lo que estaba pasando. 2.- Esta ni siquiera es una foto real de mí. No tuve absolutamente ningún aporte creativo. 3.- ¿Van a poner una foto de mí sin playera? Eso no es real. ¿A mis 17 años? ¿Y hacerla portada? Incluso si la fotografía pretendía verse como una versión robot de mí, no di mi autorización en ningún momento. 4. Y…¿en serio van a remover todo mi maldito cabello?»