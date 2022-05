‘Biden, oiga nuestro llanto’, dice abuela de niña que llamó al 911

UVALDE, TX.- Dora Mendoza, la abuela de Amerie Jo Garza, la niña heroína de 10 años que murió mientras llamaba al 911 para pedir ayuda, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al gobernador de Texas, Greg Abbott, escuchar su llanto, su palabra.

En una entrevista con León Krauze, en Univision, Mendoza urgió: «señor Biden, gobernador Abbott, por favor, escuchen nuestro llanto, de los padres, de los abuelos, de las hermanas, hermanos, de los familiares, por favor, escuchen nuestra palabra. Paren esto, senadores, por favor, hagan algo».

La familiar de Amerie Jo Garza pidió no olvidarlos, «no olviden a estos niños inocentes, incluida mi nieta, no los olviden dentro de dos o tre semanas, o un mes, y no dejen que esta tragedia vuelva a ocurrir, por favor, escuchen nuestra voz».

«Sólo estaba tratando de llamar a la policía»

El asistente médico Ángel Garza se apresuró a ir a la escuela e inmediatamente encontró a una menor cubierta de sangre entre los niños aterrorizados que salían del edificio, el martes, el día del tiroteo. «No estoy herido. Le disparó a mi mejor amiga», le dijo la niña a Garza cuando le ofreció ayuda.

«Ella no está respirando. Ella sólo estaba tratando de llamar a la policía». Su amiga era Amerie Jo Garza, la hija de Ángel Garza.

«Por favor, nuestros corazones están rotos por esto, nuestros corazones están rotos y ustedes no saben cómo estás familias van a pasar por este dolor, porque eran nuestros hijos, por favor, ayúdenos, se los ruego», dijo Mendoza, la abuela de Amerie Jo Garza.

Amerie era una niña feliz que hizo el cuadro de honor y le encantaba pintar, dibujar y trabajar en arcilla. «Ella era muy creativa», dijo su abuela Dora Mendoza. «Ella era mi bebé. Cada vez que veía flores, las dibujaba».