Beyoncé lanza álbum con lecciones de ‘El Rey León’

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras analizaba la trama de El Rey León para hacer la música de la nueva versión fílmica, Beyoncé notó que la forma en la que Simba descubre sus orígenes y la grandeza de sus ancestros era muy similar a lo que le ocurría a ella con su propia historia como afroamericana.

Tras armar el soundtrack de la cinta y un disco propio, The Lion King: The Gift, la artista utilizó su reflexión para crear Black is King, su nuevo álbum visual que rinde un tributo a África en una mezcla de canciones, frases de la película y, sobre todo, imágenes.

“El cuento es de un rey joven que se está encontrando a sí mismo y su lugar en el mundo, y eso es algo que incluso va más allá del mensaje social, creo que el núcleo es la identidad propia. De eso se trata El Rey León y de eso se trata Black is King.

“La interpretamos como la historia de un joven que se encuentra a sí mismo y la belleza dentro de él para que las personas puedan verse a ellas mismas en las palabras del Rey León”, explicó en entrevista virtual Kwasi Fordjour, codirector del filme y colega recurrente de Beyoncé.

Estrenado por Disney Plus el 31 de julio y recién llegado a México con el lanzamiento de la plataforma el pasado martes, el proyecto fue escrito, dirigido y producido por la intérprete de “Crazy in Love”.

“Ella es la creadora, la directora ejecutiva, el filtro y el pegamento que mantiene todo junto. Estuvo siempre en el piso, no sólo dirigiendo, sino también empujándonos para continuar siempre en un proceso hermosamente retador”, aseguró Fordjour.

Los 85 minutos del filme musical fueron producto de un año completo de trabajo y mucha investigación de la artista, quien presentó su trabajo como una celebración a la negritud ancestral.

Mientras Beyoncé cita: “Ningún rey verdadero muere”, y suenan las canciones de su disco, hay imágenes de desiertos, de ella en una playa cargando un bebé, así como de selvas y paisajes de Sudáfrica, Ghana y Nigeria.

“La naturaleza es el núcleo de nuestra cultura, es aquello que nos une a todos. No puedes hacer un proyecto como Black is King sin mostrarla. Hay muchos tipos de espiritualidad alrededor del mundo, pero al final todo es la naturaleza y es algo hermoso”, señaló.

