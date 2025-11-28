Bengals ganan en el regreso de Burrow, 32-14 sobre Ravens, que pierden 5 balones

Joe Burrow, quarterback de los Bengals de Cincinnati, lanza un pase ante los Ravens de Baltimore el jueves 27 de noviembre de 2025 (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

BALTIMORE (AP) — Joe Burrow lanzó dos pases de touchdown durante la segunda mitad en su regreso con Cincinnati, y los Bengals rompieron la racha de cinco victorias consecutivas de Baltimore al doblegar el jueves 32-14 a unos Ravens propensos a perder el balón en el Día de Acción de Gracias.

Baltimore (6-6) incurrió en tres balones sueltos en la primera mitad. Entregó el balón cinco veces en el duelo.

Aunque los Bengals (4-8) no aprovecharon al máximo esos errores, Burrow y sus receptores comenzaron a conectarse en los dos últimos cuartos.

Tanner Hudson hizo una increíble atrapada con una mano en la zona de anotación para un touchdown de 14 yardas que puso a Cincinnati arriba por 19-7. Después de que los Ravens respondieron con un acarreo de touchdown de 18 yardas de Keaton Mitchell, Burrow lanzó un pase de anotación de 29 yardas a Andrei Iosivas al final del tercer cuarto.

Baltimore luego avanzó al territorio de los Bengals, pero un pase desviado de Lamar Jackson fue interceptado por Demetrius Knight Jr., el tercer balón perdido de la noche para el quarterbadk dos veces nombrado el Jugador Más Valioso.

Los Ravens comenzaron la temporada con una foja de 1-5. Se habían recuperado para alcanzar a Pittsburgh en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana. Pero esta vez, Baltimore no se mostró tan impresionante ofensivamente en las recientes victorias sobre Cleveland y los Jets de Nueva York.

Y lució incluso peor contra una defensiva de Cincinnati que había tenido actuaciones deplorables.