Benefician DIF y Arturo Sanmiguel con brigada médica a El Campanario

NUEVO LAREDO,TAM.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación con el Gobierno Municipal y la Dirección Municipal de Salud, llevaron la Brigada Médica ‘DIF Siempre a tu Lado’, a la colonia El Campanario este viernes.

El presidente municipal Arturo Sanmiguel encabezó la jornada de salud en el Dispensario Médico del Campanario, donde reiteró que para su gobierno la salud es primordial.

“La preocupación para el gobierno municipal es la educación y la salud, aquí estamos viendo lo que están haciendo e indiscutiblemente es un beneficio para la colonia. Todos los viernes se harán estas brigadas en diferentes sectores de la ciudad”, indicó.

Las y los habitantes del Campanario hicieron uso de servicios como consultas médicas y medicamento; detección de niveles de glucosa; toma de presión arterial, papanicolaou, exploración de mama, exámenes de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sífilis, detección de cáncer de próstata y el módulo de vacunación y pruebas rápidas Covid-19, todo sin costo.

Reina Esmeralda, habitante de la zona, se realizó un estudio que necesitaba y que por falta de recursos y de atenciones médicas en el sector, no se había podido realizar.

“A mí me parece muy bien porque ahorita me realice un estudio que no había podido hacerme yo por fuera, además traje a mi niño para que lo atendieran y le dieran medicamento. Les agradezco mucho por el apoyo que nos están dando”, agregó.

Otras madres de familia llevaron a sus hijos para que les aplicaran vacunas.

Los servicios médicos, estudios y medicamentos que se brindan en estas brigadas son gratuitos a la ciudadanía, con apoyo del Gobierno Municipal y del Sistema DIF, ante la difícil situación económica que viven las familias de Nuevo Laredo por causa de la pandemia de Covid-19.