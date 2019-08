Becky G goza de su libertad en la música

CIUDAD DE MÉXICO.-El fin de semana Becky G se presentó en el festival Cabuland 2019 en Monterrey, donde armó una fiesta en el escenario.

Además, durante estas mismas fechas, cuatro de sus temas recibieron certificaciones por haber logrado más de mil 200 millones de streams en Spotify.

Consiguió Diamante y Oro por el tema Mayores, Diamante por Sin pijama, Triple Platino y Oro por Cuando te besé y Oro por La respuesta.

La cantante de 22 años se mostró impresionada y orgullosa por este logro: “es una locura, todavía lo estoy procesando, es un orgullo y una gran bendición”.

Aunado a esto, la intérprete viene empujando fuerte con el tema Dollar, el cual a un mes de su estreno lleva más de 35 millones de reproducciones.

En este tema trabajó al lado del productor y cantante Mike Towers, de quien dijo que es un escritor muy talentoso, con el que logró una unión natural.

“Estuvimos en Puerto Rico grabando el disco en español, allá están los duros de la música reguetón y escuche la parte de su verso de la canción y obvio fue así perfecto”, aseguró Becky.

La estadounidense aclaró el mensaje en el tema Dollar, del cual dijo que muchos pensaron que se trataba de una relación de amor.

“Honestamente muchos estaban pensando que yo hablaba de una relación entre una mujer y un hombre, pero no es así, para mí la canción está inspirada en mi experiencia en esta industria.

He trabajado por muchos años, luchando y tratando de resaltar, en ese camino te encuentras a tantas personas que te dicen que te aman y que te quieren apoyar, pasa el tiempo y dices todo ese apoyo, todo ese amor, ¿dónde está? ¡Qué pena que no puedo pagar mi renta con palabras!”, dijo entre risas.

Su primer dólar

Entre otras confesiones, Becky G contó cómo se ganó su primer dólar.

“No sé si fue mi primer dólar. A mí no me gustan los nopales, pero a mis abuelitos y primos les fascinan, entonces un tío me dijo, si puedes comer todo esto –una cuchara grande con nopales– te doy estos 10 dólares, y me los comí. Esa es una de mis primeras memorias”.

Aunque su primera lengua es el inglés, la cantante asegura que desde niña, para ella fue algo muy natural cantar en español.

“Me cuesta más hablar y expresarme en español, que cantar en español. Desde niña fue algo muy natural hacerlo, es una conexión del alma, algo más grande que yo.

Así que cuando decidí hacer mi proyecto en español, me dediqué a aprender un poco más, porque yo sabía que iba a llegar la oportunidad de hablar con la prensa en ese idioma, con mis fans, y no quería tener un traductor”, señaló.

La intérprete de Sin Pijama no descarta incursionar en otro género, pues tiene gran influencia de sus padres, quienes escuchaban desde rancheras, pop rock en español hasta cumbia y música en inglés. “Cuando yo era niña la música era la música en general, ahora como artista eso me da la libertad de no pensar en un género”.

Y agregó, “al final del día, lo más importante es sentirme feliz conmigo y con mis decisiones”.