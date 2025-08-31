Bayern sobrevive a un susto para ganar 3-2 en Augsburgo en la Bundesliga

Michael Olise celebra con sus compañeros del Bayern Munich Harry Kane y Luis Diaz tras anotar el tercer gol ante el Augsburg en la Bundesliga el sábado 30 de agosto del 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)

BERLÍN (AP) — El entrenador del Bayern de Múnich, el belga Vincent Kompany, pidió calma el sábado después de otro susto en Augsburgo, donde su equipo se mantuvo para una victoria por 3-2 en la Bundesliga.

El Bayern había necesitado un gol tardío del inglés Harry Kane para superar al equipo de tercera división Wehen Wiesbaden en la Copa de Alemania el miércoles, y hubo otro final angustioso en Augsburgo durante un encuentro con el exjugador el alemán Sandro Wagner en su primer partido en casa como entrenador.

Kristijan Jakić y Mert Kömür anotaron para que el equipo de Wagner amenazara con remontar tres goles contra su gran rival bávaro.

“Quiero darle un poco de contexto”, dijo el belga Kompany sobre el final inestable del Bayern. “Llegamos a esta temporada sin preparación, nada, casi sin descanso, y hemos jugado siete partidos y ganamos siete. Cuatro fueron en la supercopa, la copa, y ahora dos en la liga. Tres fueron fuera de casa y marcamos un montón de goles y creamos un montón de ocasiones. No es perfecto, lo sé, pero creo que llegaremos allí”.

Los esfuerzos del Bayern para fichar al delantero senegalés Nicholas Jackson como suplente de Kane están resultando más complicados de lo previsto.

A pesar de los goles de Serge Gnabry, el colombiano Luis Díaz y Michael Olise – dos de ellos asistidos por Harry Kane – el Bayern no pudo relajarse. Kömür cabeceó desviado a los 90 minutos y el Augsburg siguió presionando.

Hubo una larga interrupción en el tiempo de descuento antes de que el jugador del Augsburg Robin Fellhauer fuera retirado en camilla con una lesión en la cabeza tras un choque con Sacha Boey del Bayern.

“Estará bien, pero tomará dos o tres semanas. Es una conmoción cerebral grave”, dijo el alemán Wagner sobre la condición de Fellhauer.

Otro golpe para Ten Hag

El joven defensor Karim Coulibaly anotó en el tiempo de descuento para que el Werder Bremen, que se quedó con diez jugadores, empatara el sábado 3-3 con el Bayer Leverkusen y le negara a Erik ten Hag su primera victoria en la Bundesliga.

El Leverkusen de Ten Hag parecía tener el control firme del partido cuando el capitán del Bremen, Niklas Stark, fue expulsado tras conceder un penal que Patrik Schick convirtió para ponerse arriba 3-1 con su segundo gol a los 64 minutos.

Pero Isaac Schmidt descontó al 76 tras ser asistido por su compañero suplente Leonardo Bittencourt en un contraataque, y Coulibaly, de 18 años, tuvo la última palabra al 95 desatando celebraciones desenfrenadas entre los aficionados locales.

“Tenemos que mejorar muy rápido, porque esta no es la forma en que queremos desempeñarnos”, expresó Schick.

Aunque proporcionará poco consuelo para el nuevo entrenador del Leverkusen, Ten Hag, su equipo extendió su récord de partidos invictos como visitante en la Bundesliga a 35 juegos.

El Leverkusen perdió en el debut de Ten Hag en la liga el fin de semana pasado.

Tillman anota en su debut

Ten Hag sorprendió a muchos al comenzar con Schick y el joven de 18 años Christian Kofane liderando el ataque. Piero Hincapié, quien se espera que se mude al Arsenal, se quedó en el banco. El mediocampista estadounidense Malik Tillman hizo su primera aparición como titular desde que se unió desde el PSV Eindhoven.

Nathan Tella aprovechó un balón suelto en la defensa del Bremen y se escapó antes de devolver el balón para que Schick abriera el marcador temprano.

El defensor francés Axel Tape evadió brillantemente a dos jugadores del Bremen antes de iniciar el ataque que llevó a un gol de Tillman — el mediocampista alemán de 23 años controló el centro de Kofane con el hombro y luego disparó para anotar en el minuto 35.

Romano Schmid descontó con un penal antes del descanso, y Schick pensó que había sentenciado el partido con el siguiente gol.

Doan brilla para el Frankfurt

El delantero japonés Ritsu Doan anotó sus primeros goles en la liga para el Eintracht Frankfurt y asistió en otro en la victoria 3-1 sobre el Hoffenheim.

Doan abrió el marcador a los 17 minutos con un brillante disparo desde fuera del área que se curvó dentro del poste lejano .

Solo tuvo que esperar otros diez minutos para su segundo gol, un remate relativamente sencillo asistido por Jean-Matteo Bahoya.

Doan se convirtió en asistente después del descanso, enviándole el balón a Can Uzun para el tercer gol del Frankfurt en el minuto 51.

Stuttgart celebra

El defensor español Chema anotó tarde para que el Stuttgart venciera 1-0 al Borussia Mönchengladbach en su primer partido desde que vendió al delantero alemán Nick Woltemade al Newcastle.

El entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß, estaba descontento con la salida de Woltemade después de que el equipo le aseguró que se quedaría, y el ataque de su equipo sufrió otro golpe con la lesión temprana de Deniz Undav.

El Leipzig venció 2-0 al Heidenheim.