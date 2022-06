Bautista Agut se baja de Wimbledon por COVID

WIMBLEDON, Inglaterra.— El reinante campeón de Wimbledon Novak Djokovic decidió no vacunarse contra el COVID-19, lo que no le permitió disputar el Abierto de Australia en enero, propiciando una saga legal que acabó con su deportación. Al día de hoy, su estatus de vacunación no le permitirá ingresar a Estados Unidos para competir en el US Open en agosto.

A más de dos años del inicio de la pandemia, los casos de coronavirus están en alza alrededor del mundo y la salud — y el estatus de vacunación — de los deportistas sigue siendo un aspecto clave.

En Wimbledon, en donde el All England Club se ampara en las directrices del gobierno británico que no requiere la vacunación o pruebas, tres de los mejores 20 del ranking mundial se han dado de baja en los primeros cuatro días tras dar positivo por COVID-19. El más reciente fue el español Roberto Bautista Agut — el 17mo cabeza de serie se dio de baja el jueves.

Esto planteó el riesgo de un brote entre los jugadores, quienes esencialmente mantienen un código de honor: si no te sientes bien te alientan a que te hagas una prueba por tu propia cuenta; de salir positivo te animan a que lo hagas público y te retires.

‘No mentiré: cuando toso o algo, me pongo paranoica. Es algo a lo que hay que aprender a vivir. En un sitio como Wimbledon no es donde tu quieres contraerlo’, dijo Ajla Tomljanovic, una australiana de 29 años que el jueves se apuntó una victoria para citarse en la tercera ronda con Barbora Krejcikova, la campeona del Abierto de Francia en 2021.

En Roland Garros el mes pasado, Krejcikova fue eliminada a las primeras de cambio en sencillos y luego se retiró previo a iniciar la defensa de su título de deobles tras dar positivo por COVID-19.

Casi todos los tenistas que se encuentran dentro de los 100 primeros en los rankings de la WTA y ATP están vacunados. Para algunos se trató de evitar enfermarse. Para otros, fue asegurar poder seguir teniendo un sustento.

‘La ATP, como la NFL, NBA y MLB te están, de alguna manera, obligando a ponértela. Te dicen: Si no te la pones, no podrás participar en ciertos torneos o partidos’, dijo el estadounidense Sam Querry, quien alcanzó las semifinales de Wimbledon en el 2017.

La salida por COVID-19 de Bautista Agut le siguió a la baja el martes de Matteo Berrettini (8), finalista hace un año, y de Marin Cilic (14), campeón del U.S. Open 2014 y finalista en Wimbledon 2017, el lunes.

Luego de salir victoriosa el jueves, la española Paula Badosa compareció ante la prensa y le pidieron que midiera su grado de preocupación por la seguidilla de positivos: ‘Cero’, respondió la cuarta cabeza de serie del cuadro femenino.

La jugadora de 24 años señaló que ello obedece a que está vacunada y que estuvo contagiada previamente. ‘He tenido todo tipo de COVID’, dijo en tono jocoso.

El entrenador de Bautista Agut, Tomás Carbonell, escribió en Twitter que ‘Roberto podría haber forzado e intentar jugar el partido

ya que sus síntomas no son graves

‘Por respeto a sus compañeros/as y al torneo, hemos decidido no salir a pista aunque el reglamento lo permita’, añadió.

Bautista Agut tenía previsto enfrentar a Daniel Elahi Galán en la segunda ronda. Galán pudo así igualar su mejor resultado en un

Grand Slam. El colombiano de 26 años también alcanzó la tercera ronda en el Abierto de Francia de 2020.