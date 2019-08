Batman: Harley Quinn tiene un nuevo origen

E.U.-Una nueva novela gráfica reimagina a Harley Quinn con en un Gotham mucho más real, presentando su nuevo origen como una chica adolescente que debe decidir entre cambiar su mundo como una activista, o usar la destrucción que le trae el nuevo Joker.

Harley Quinn: Breaking Glass es una nueva novela gráfica de la línea de DC Ink escrita por Mariko Tamaki con ilustraciones de Steve Pugh. En esta nueva historia, Harley es una chica de 15 años que, sin dinero ni familia, llega a Gotham para tratar de reconstruir su vida. Ahí es «adoptada» por una casa de drag queens liderada por Mama, quien le dan un hogar y la comienzan a ayudar a definir su propio estilo y personalidad.

Sin embargo, una ola de gentrificación comienza a acabar con los negocios del barrio en donde habitan Mama y los demás miembros de la casa, por lo que enojada Harley decide hacerle frente al problema.

La historia girará alrededor de las decisiones que formarán a esta nueva Harley entre las acciones positivas de activismo que aprende de su mejor amiga (una versión sin poderes de Poison Ivy que es compañera de clases de Harley en la Preparatoria Gotham) y el joven terrorista que conoce por accidente, el Joker, quien está decidido a destruir la ciudad y las diferentes corporaciones que la controlan.

Esta nueva historia claramente no forma parte del canon principal de comics, por lo que funciona como una historia alterna a todo lo que está tomando lugar.

Nerdist cuenta con algunas imágenes exclusivas que muestran un poco acerca de lo que se puede esperar de esta nueva historia, en términos de su estilo visual y el tono de la historia que busca contar.

¿Que opinas acerca de este nuevo giro al ahora clásico personaje de Harley Quinn? ¿Conseguirás esta novela gráfica? Dinos tu opinion en los comentarios.

«i Am ThE nEw JuStIcE. tHe NeW wOrLd OrDeR. i Am ChAoS.»

#HarleyQuinnBreakingGlass out 9/3! https://t.co/M7icmbr3rD pic.twitter.com/kXP0TEHtNk

— DC (@DCComics) August 23, 2019