Batalla campal en el Steelers vs Browns

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Browns de Cleveland derrotaron 21-7 a los Steelers de Pittsburgh en el juego de jueves por la noche de la semana 11 de la NFL; sin embargo, una pelea entre jugadores al final del encuentro opacó el resultado.

Faltando 10 segundos del último cuarto se armó la bronca. El defensor de los Browns, Myles Garrett le quitó el casco al quarterback de los Steelers Mason Rudolph y luego le pegó con el casco en la cabeza, algo que desató la pelea campal.

Entre puñetazos, patadas y golpes terminó el encuentro que tendrá mucho que aportar en cuanto a suspensiones, multas y castigos para jugadores de ambos equipos.

Video:

He hit Mason Rudolph with his own helmet!!?! pic.twitter.com/u5Q1YcQu7W

— Will Brinson (@WillBrinson) November 15, 2019