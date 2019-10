Bastian Schweinsteiger se retira del fútbol

CHICAGO.-Bastian Schweinsteiger, pieza clave de la selección de Alemania que conquistó su cuarta Copa del Mundo en Brasil 2014, anunció su retiro del fútbol, poniendo fin a una carrera profesional de 18 años.

El centrocampista de 35 años disputó 121 partidos con Alemania entre 2004-16. Llegó a ser el capitán de la selección nacional.

Schweinsteiger jugó para Bayern Múnich, Manchester United y, desde 2017, con el Fire de Chicago en su carrera a nivel de clubes. Ganó la Liga de Campeones con el Bayern en 2013.

“Decir adiós como futbolista active me hace sentir un poco nostálgico, pero me siento entusiasmado con los retos que me esperan pronto”, escribió Schweinsteiger al anunciar su retiro en Twitter.

Schweinsteiger está casado con la exjugadora de tenis Ana Ivanovic.