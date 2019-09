Barco de pasajeros se incendia en el Támesis

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video difundido en internet muestra el momento que una embarcación se envuelve en llamas en el río Támesis, en Inglaterra.

Testigos aseguran que los pasajeros del barco tuvieron que saltar por la borda para huir de las llamas. El incidente se registró en la región de Twickenham, en Londres.

En las imágenes se puede ver al vehículo acuático, que quedó completamente destrozado, incendiándose.

De acuerdo con reportes, ocho personas fueron rescatadas del agua por un bote privado antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Rhydian Roberts, exconcursante de X Factor, filmó el incidente y lo difundió en su cuenta de Twitter.

“Acabo de ver un barco explotar en el Támesis cerca de Twickenham. Sucedió muy rápido ¡Algunas heridas leves, pero todos a bordo ahora están a salvo!”, expresó.

Just watched a boat blow up on the Thames near Twickenham. Happened so fast. Some minor injuries but all on board are now safe! I look this pic after a while. Unbelievable how quickly it went. Dramatic here. #boatfire #fire pic.twitter.com/S1aMgyQbNb

— Rhydian Roberts (@RhydianMusic) September 21, 2019