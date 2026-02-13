Bad Bunny es reconocido por Academia Puertorriqueña de la Lengua Española

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Tras cuatro años como el artista más escuchado a nivel global en Spotify, obtener el primer Grammy al álbum del año por “Debí tirar más fotos”, un disco completamente en español, y de encabezar un medio tiempo del Super Bowl que ha causado una gran impresión, Bad Bunny puede sumar a su lista de reconocimientos uno de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

A través de una resolución anunciada el jueves, la academia destacó de manera oficial la labor de Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre verdadero de Bad Bunny, por su “aportación excepcional a la difusión global de la lengua española”.

“Contribuyendo así a la valoración y visibilidad de una lengua que cuenta con más de 600 millones de hablantes en el mundo”, agregó.

La Academia señaló que el español puertorriqueño constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante, con una “marcada localidad de las referencias y formas lingüísticas empleadas en sus composiciones”.

A pesar de esta especificidad, la academia destacó que el proyecto cultural del artista urbano ha sido unificador.

“Ha ayudado a superar prejuicios hacia las formas comunicativas propias de las hablas populares, urbanas, juveniles o en contacto con otras lenguas”, señaló la academia. “Su mensaje ha logrado trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas”.

En 2020 Bad Bunny fue nombrado compositor del año en los Premios ASCAP de la Música Latina que otorga la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés). Cuenta con 17 Latin Grammy y 6 Grammy.